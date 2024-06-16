80s チャンピオン　霜降り　tシャツ

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平置き寸法肩幅約46センチ袖丈約15センチ身幅約49センチ着丈約60センチ位です。コットン88%レーヨン12%のハチハチワンツー88/12ボディです。カメラで実物に近い色が中々出ませんでした。グリーンの染み込みでタグの画像が実物に1番近いです。【状態】左胸辺りに僅かに穴あきありです。その他目立つダメージ無く良好です。#古着#ヴィンテージ#vintage