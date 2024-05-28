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【極美品】ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ マルコ
商品番号 P87982958134
商品名

【極美品】ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ マルコ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#けいのVUITTONショップご覧いただきありがとうございますm(__)m【即購入OK！早いもの勝ち!】(´∀｀)bグッ!【極美品】LOUISVUITTONモノグラムポルトフォイユマルコモノグラム折り財布【購入場所】大手ネットリユースショップで購入致しました【表面の状態】目立ったキズ、汚れはありません【側面、角の状態】目立ったキズ、汚れはありません【ボタンの状態】ボタンはしっかりパチンと閉まります【内側の状態】目立ったキズ、汚れはありません※必ず写真を確認の上ご購入お願い致します【その他】☆値下げ交渉可能ですのでお気軽にどうぞ(^^)/滅茶苦茶な値引き交渉は返信しません写真、説明文で判断が難しい場合は購入をお控えくださいあくまで中古品である事、商品の状態は出品者個人の主観である事をご理解ください照明の当たりにより多少現物との色合いが異なる場合がございます通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません購入先の把握、真贋済みの本物ですのでご安心下さい(正規品です。コピー品の売買は法律で禁じられております)すり替え防止の為、販売後の返品は受け付けません。必ず納得の上ご購入をお願いしますサイズ：W10.5×H10.5cm仕様：二つ折り財布札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×3他ポケット×1ライン:モノグラムカラー:ブラウン素材:レザーPVC牛革製造番号:アメリカUSA製造国:SD1001付属品:無し検索メンズレディースブランドLV刻印ヴィトン
http://narcologia.ru/goods/secretarial758916.html
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