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【本日限定価格】HERMES エルメス マルジェラ期 エトリヴィエール ベルト
商品番号 P76634309407
商品名

【本日限定価格】HERMES エルメス マルジェラ期 エトリヴィエール ベルト
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 16,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルジェラ期のエトリヴィエールになります。若干使用感はありますが、大きなキズやダメージはありません。写真でご確認ください。あくまでも中古という事をご理解頂き、ご確認下さい。・刻印G・5穴・2.5cm刻み・刻印四角G・全長109cm・最小83cm・最大94cmサイズに関しては、素人が計測をしております。多少の誤差はお許しください。
http://narcologia.ru/goods/freezer989898.html
http://narcologia.ru/goods/tenet707463.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual63646.html

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