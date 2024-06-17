【本日限定価格】HERMES エルメス マルジェラ期 エトリヴィエール ベルト

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商品詳細
マルジェラ期のエトリヴィエールになります。若干使用感はありますが、大きなキズやダメージはありません。写真でご確認ください。あくまでも中古という事をご理解頂き、ご確認下さい。・刻印G・5穴・2.5cm刻み・刻印四角G・全長109cm・最小83cm・最大94cmサイズに関しては、素人が計測をしております。多少の誤差はお許しください。
http://narcologia.ru/goods/freezer989898.html
http://narcologia.ru/goods/tenet707463.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual63646.html
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