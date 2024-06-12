エルメス　Hermes　フェイスシルクスカーフ

エルメスHermesのCarre90DoubleFaceDellaCavalleriaFavolosaカレ90ダブルフェイスシルクスカーフになります。カラー：マルチサイズ：-実寸サイズ縦：約90cm横：約90cm素人採寸になりますのでサイズに誤差があると思います。ご理解いただけますと幸いです。状態としては開封済みですが、未使用品となります。スカーフに目立った汚れや傷などはありません。箱のフロント部分には黒い汚れがあります（画像7枚目）。その他、長期保管による多少の劣化等はご了承ください。画像にてご確認ください。中古品としてご理解ください。必ず画像にてご確認いただき状態ご了承の方のみご購入ください。■購入より期間が経っている為、画像確認にて神経質な方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いします。#HERMES#エルメス#スカーフ#2911



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