USA製】シュプリーム☆アンナニコル フォトロゴ入りTシャツ 美品/584 ...

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【WK.N様専用ページ☆】ご覧頂きありがとうございます！シュプリーム☆アンナ・ニコル・スミスフォトロゴ入りTシャツ【商品情報】 ・ブランド：シュプリーム ・色柄：黒 ブラック ※写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記：M ・サイズ詳細（単位：cm） 着丈：70 身幅：53 肩幅：49 袖丈：20 ・素材：綿 100% ・状態：USED 美品 目立った傷や汚れは無く、 とても綺麗な状態です✨ ※古着になりますので、 ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】 ・当ショップではフォロワー様限定で お得な”割引”を行なってます✨ ・90s90年代の古着から、 パーカー、スウェット、アウターや ジャケットTシャツなどをメインに メンズからレディースまで 揃えております！ ぜひご覧になっていってください^^ #古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！No.v584