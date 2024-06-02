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希少★レッドウィング コーデロイ レーシングキャップ ヴィンテージキャップ 帽子
商品番号 P56477300647
商品名

希少★レッドウィング コーデロイ レーシングキャップ ヴィンテージキャップ 帽子
ブランド名 レッドウィング
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDWINGコーデュロイ#redwing#レーシングキャップカラー...ブラック形...ベースボール【コンディション】中古品になりますが、使用頻度が少なかったため、目立った汚れや傷なども少なく比較的良好な状態です。REDWINGvintagecapヴィンテージキャップ刺繍激レアロゴ刺繍非売品ヴィンテージアメカジ70s　80s90sコーデュロイコーデロイサーキットキャップ
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