希少★レッドウィング コーデロイ レーシングキャップ ヴィンテージキャップ 帽子

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商品詳細
REDWINGコーデュロイ#redwing#レーシングキャップカラー...ブラック形...ベースボール【コンディション】中古品になりますが、使用頻度が少なかったため、目立った汚れや傷なども少なく比較的良好な状態です。REDWINGvintagecapヴィンテージキャップ刺繍激レアロゴ刺繍非売品ヴィンテージアメカジ70s 80s90sコーデュロイコーデロイサーキットキャップ
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