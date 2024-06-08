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ベルルッティ　BERLUTI 長財布　シミ有
商品番号 M82748224080
商品名

ベルルッティ　BERLUTI 長財布　シミ有
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティ　BERLUTI長財布　黒横19センチ　縦12センチカード　12枚小銭スペース有3.4年前に購入しました！元値段15万以上だったかと思います。水シミがあります！イニシャルも小さくですが、入ってます。上記の為かなりお安くしております！それ以外は綺麗かと思います！ご了承ください。
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