【CROCODILE】クロコダイル・ベルト\nクロコダイル・ベルト\nメンズ

【CROCODILE】クロコダイル・ベルトメンズ●カラー...ブラック●サイズ…幅約35㎜ 長さ102～107cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。写真8お好きな長さにカットできます！※新品、未使用ですが写真9大切に保管してましたがバックル裏面にキズがあります。写真10.11ベルト裏側にヒビのようなキズありご確認ください。※自宅保管ですので神経質な方やお店と同じものをお求めの方は申し訳ありませんがご遠慮ください。#クロコダイル革#ワニ#鰐#キーケース#三つ折り#エナメル



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