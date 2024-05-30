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WTAPS ダブルタップス 23aw キャップ ロゴ　オリーブ
商品番号 I62867631357
商品名

WTAPS ダブルタップス 23aw キャップ ロゴ　オリーブ
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPSダブルタップス　23awキャップカラー　オリーブサイズ　フリーコットン/ポリエステル混紡のツイル生地を使用したミッドクラウンタイプの6パネルボールキャップ。ブリムとドームで配色になっているバイカラー仕様で、フロントとバックに刺繍モチーフ。シンセティック素材のオリジナルアジャスターで調節可能。FABRIC:POLYESTER65%,COTTON35%
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