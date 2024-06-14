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MBハイエンドウールカシミアストール ブラック 新品未使用未開封品
商品番号 O32660315159
商品名

MBハイエンドウールカシミアストール ブラック 新品未使用未開封品
ブランド名 エムビー
特別価格 税込 10,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MBハイエンドウールカシミアストールのブラックの新品未使用未開封品になります。色違いで購入したグレーを愛用しておりますのでこちらのブラックを出品致します。購入価格21,000円色ブラックサイズ全長は200cm（横70×縦180+フリンジ各10cm）
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