MBハイエンドウールカシミアストール ブラック 新品未使用未開封品

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MBハイエンドウールカシミアストールのブラックの新品未使用未開封品になります。色違いで購入したグレーを愛用しておりますのでこちらのブラックを出品致します。購入価格21,000円色ブラックサイズ全長は200cm（横70×縦180+フリンジ各10cm）