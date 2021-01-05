☆映え☆ジャンブランコフェレ ネクタイ バロック柄 シルク イタリア 紺オレンジ

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★☆★ お値段交渉大募集 ★☆★これぐらいで購入したいなってご希望金額ございまさしたらコメントでお知らせ下さいませ❣️おまとめやフォローいただくと頑張ってしまいます(*^^*)#noricoris商品一覧#noricorisメンズ#noricorisネクタイ………………………………………………………………………………ご覧頂きありがとうございます♪noricorisと申します。✅ブランド、アイテムGIANFRANCOFERREジャンブランコフェレネクタイバロック柄シルク100%イタリア製✅色ネイビー 紺オレンジ✅サイズ大剣幅 約10cm＊平置き採寸です✅特徴鮮やかな色と柄が目を引くバロック柄がポイントのネクタイです♪成人式やおしゃれスーツにおすすめです☆カジュアルにゆるダボシャツと合わせるネクタイシャツコーデにも映えます★✅状態目立つ汚れやキズはありませんが小さな見落としなどはご了承下さいませ。✅ご注意・匿名配送にて発送いたします。・簡易梱包、送料節約にご協力お願い致します。・著しい汚れ、破れ、穴など記載と異なる事がない以外は返品はお断りしております。・色味や質感は出来るだけ実物に近く編集しておりますがお使いの端末やモニターによって若干の誤差があるかもしれませんのでご了承下さいませ。・気になる点はお気軽にコメント下さい♪