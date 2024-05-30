フランス製 HUDSON'S DETROIT ストライプ柄 ウール マフラー

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即購入大丈夫です。商品番号D143-71-0107商品名フランス製HUDSON'SDETROITストライプ柄ウールマフラービンテージD143商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。HUDSON'SDETROITのウールマフラーです。100%WOOL素材ので裏表で生地感が異なるので変化をつけて着用いただけます。小穴などはありますがまだまだ着用いただけます。是非ご検討ください。SIZE(サイズ)全長(フリンジ除く)約192cm×約26.5cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー素材···ウール