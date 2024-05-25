名作 LAD MUSICIAN インクジェットフェザースーパービッグ半袖Tシャツ ...

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LAD MUSICIAN - Big Shirt | fakejam

(商品名)LADMUSICIANSUPERBIGT-SHIR14/1T-CLOTHINKJETFEATHER直営店で購入した100％本物です。名作のフェザーTシャツです。人気のスーパービッグサイズ。インクジェットプリントでフェザー柄を配したビッグTシャツ。グラフィックを総柄でプリントしています。スタイリングのアクセントとして活躍してくれます。今シーズンを象徴するデザインになっています。男性の方でもオーバーサイズですが、女性が着用しても可愛いです。とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。着用者身長175cm60㌔やややせ形T-6-511K(素材)コットン(色)ブラック(サイズ)FREE 肩幅63cm着丈82㎝身幅65㎝(状態)多少使用感、素材特有の色あせ、毛羽立ちが御座います。目立つ傷汚れ等無く比較的綺麗な状態です。※クリーニング済(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。