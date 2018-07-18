至高の逸品！Whitehouse Cox ベルト B2451 サイズ95

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英国名門中の名門革ブランド、ホワイトハウスコックスのベルトです。モデルB2451、SANDHURSTHIDEを使用した高品質な一本です。バックルが身体に当たらないようカバーの付いた、ミリタリーモデルです。また英国陸軍の訓練学校の名前からネーミングされた「サンドハースト・ハイド」は、肉厚ながらも柔らかく、とてもしなやかな革です。詳しくは検索してみてください。バックルの質感など、どこから見ても高級品のそれですので、誰でも高品質が分かると思います。サイズをミスして購入の為、試着程度で使用はしておりません。自宅保管品の為、神経質な方はご遠慮ください。サイズ表記95で全長115cmぐらい、穴位置はバックル根本から約95-100cmぐらいの位置に穴が空いております。ローライズならウエストがもっと細い方でもご使用可能と思いますし、服のサイズで言えばLサイズぐらいの感覚です。ブライドルレザーの名門はグレンロイヤルやエッティンガーなどございますが、中でも御三家と言われるホワイトハウスコックスは後継者不在で既に廃業を決めており、今後手に入らなくなります。一生モノのベルトですので、サイズの合う方如何でしょうか。二万円以上したと思いますので、値打ちのわかる、探されている方はお得と思いますよ。トリーベルトやラルフローレン、エンジニアードガーメンツなどお好きな方には特にお勧めです。素材···本革カラー···ブラウン