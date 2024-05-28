未使用級✨極美品✨ブルガリ BVLGARI リバーシブル 本革 レザー ベルト ...

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素材···本革カラー···ブラック ブラウン○アイテムBVLGARIブルガリ メンズ ベルト リバーシブル レザー 本革 革 黒 茶 ブラック ブラウン○サイズ ベルト全長約109cm※バックル含むウエスト ベルト穴最短88㎝〜最長98㎝※カットすれば長さは調整可能 ベルト幅約3cmベルト厚み約0.2〜0.3cm ※素人採寸の為誤差はご了承願います黒と茶色のリバーシブルになっています。オフィス、フォーマル、カジュアルに使って頂けます。○付属 箱、袋、タグ○状態 写真をご確認下さい。未使用品とおもわれますが、一度人の手に渡っていますので未使用に近い、未使用級とさせて頂きます。✴︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて即日、またはなるべく早く発送致します。遅くなる場合はコメントにてお知らせします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。他にも色々取り扱っています。良かったらご覧になって下さい。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。