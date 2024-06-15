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商品詳細
真鍮ピンに変えて、開閉音、調整しました。なかなかいい音、残響音してます。インナー、アウターは清掃済み、ウィッグ芯、フリント石は交換済み、オイル入れてもらえればすぐ使えます。YouTubeにて、ウェル、チューニングジッポー、ゴールデンバット、にて載せましたので、ボリュームアップで見て聞いてみて下さい。コメントお待ちしてます。
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