ＡＷ23 FCRB NEW ERA EMBLEM 9FORTY CAP

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ＡＷ23F.C.RealBristolMATERIAL：COTTONTWILLQUALITY：COTTON100%FCRB-232094B(BLACKxBLACK)新品未使用、タグ付きです。丸みを帯びたモダンなフォルムとクラシックさを併せ持つ、NEWERAの9FORTYによるエンブレムキャップ。カーブしたバイザーとサイズ調節が可能なストラップ、モノトーンカラーのラインナップは被る人を選びません。ボディは季節を問わず着用できるコットンツイルで、ロゴの色が異なるブラック２色とライトグレーを展開。#2023年ＡＷ秋冬新作#FCRB#fcrealbristol#エフシーレアルブリストル#希少#極少#レア#入手困難#国内正規品#キャップ#愛知おたからや素材···コットンカラー···グレー形···ベースボールカラー···ブラック形···ベースボール