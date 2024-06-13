29cm【NIKE DUNK SCRAP】ナイキ ダンク スクラップ

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・NIKEDUNKSCRAP・ナイキダンクスクラップ ・セイル/ホワイト/シーグラス-シーフォーム・madeinVIETNAM・商品番号/DB0500-100・2021年8月発売 定価13,200円#mymスニーカー古着屋さんのNIKE一覧はこちら●商品説明1985年にNCAAバスケットボールリーグに向けたカレッジカラープログラムの一環としてリリースされたノンエアバスケットシューズ「DUNK」。日本では1992年頃から始まったヴィンテージスニーカーブームを代表するモデルで、1999年に日本企画\"CITYATTACK\"で初めて復刻されました。以来、多種多様なバリエーションを発売しています。今作は靴修理屋の裁断部屋の床をイメージしたカスタマイズスタイルの「DUNKSCRAP」。パッチワークのアッパーには、メッシュ、滑らかなヌバック、スエードを縫い合わせ、カラフルなアクセントを配置したリミテッドモデル。●状態状態【B】個人的な主観での状態を記載しております。美品【S】新品or未使用に近くキレイ良い【A】使用感、汚れが少なくキレイ普通【B】使用感は若干ありキズ、汚れは少しある少悪【C】全体的にキズ、破れ、汚れある。悪い【D】かなり全体的にキズ、破れ、汚れある8.9回程度の使用。全体的に汚れは所々ありますが、キズは少なめで状態は良いです。念のため中古品ということをご理解くいただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。#mymスニーカー古着屋さんの29cm一覧はこちら●サイズ29cm●その他、注意事項：他のブランドや古着なども取り扱っていますので興味があればプロフィールをご参考くださいね(^O^)#mymスニーカー古着屋さんのNIKE一覧はこちら#NIKE#DUNKSCRAP#ナイキ#ダンク#29cm