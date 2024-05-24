クロムハーツメッシュCHROME HEARTトラッカーキャップFUCK青cap

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こちらの商品は日本流通自主管理協会（AACD）加盟のショップにて購入してますのでご安心ください当ショップは古物商番号は自己紹介欄に記載しております。こちらの商品は古物商を元に販売しております。万に一つも模造品はございませんのでご安心くださいませ。【ブランド】大人気クロムハーツのトラッカーメッシュキャップになります。カラー ブルーサイズ フリー 54-60状態多少の使用感はございますが主だったダメージもなくまだまだ末長くご愛用できると思います。ランクはABとなります。画像をよく確認の上ご検討ください。付属品無し。■本物ですのでご安心下さい■他にもクロムハーツ ゴローズ ルイヴィトンメンズレディース長財布財布ポーチキーケースネックレスブレスレットパンプスサンダルトートバッグリュッククラッチバッグなど出していきますので宜しくお願い致します！当たり前ですがこちらの商品は正規品となります。