レア　UMBRO アイルランド代表　ゲームシャツ　ユニフォーム　デサント

umbroのゲームシャツアイルランド代表のアイテムで、フロントにエンブレムとロゴが配置されたデザイン目立つ傷や汚れはなく、良い状態です。値下げは希望の金額にもよりますが、少しなら対応させて頂きます。値下げ交渉の際は希望の金額を提示して頂きたいです。『いくらまで値下げできますか？』や『限界値下額教えて下さい』というコメントはなるべくやめてください。できれば値下げせずに売れるに越したことはないので、そんな金額は設定していません。着画に使用しているアイテムは出品しているものが多いので、よければ覗いてみてください写真の着用者は170センチ60キロサイズ:ASIAXXL寸法(平置きで計測)肩幅:42cm袖丈(首元〜袖先):40cm身幅:57cm着丈:72cmカラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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