【ギャップ × ショーンウェザースプーン】 〝新品〟 ロゴキャップ

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商品詳細
タグ付きの未使用品です。オンライン即完売品です。【ブランド】GAP【商品名】Re-IssuebySeanWotherspoonコーデュロイGAPロゴベースボールキャップ【説明】ショーンウェザースプーンとのコラボレーション。優しく柔らかな肌触りのコーデュロイ生地で作られた6パネルベースボールキャップ。【サイズ】フリーサイズ【素材】綿100%【カラー】ブラウン
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