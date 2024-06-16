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❣️HERMES エルメス MC2 フレミング 長札入 バイカラー❣️
商品番号 R47739230430
商品名

❣️HERMES エルメス MC2 フレミング 長札入 バイカラー❣️
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMES エルメス MC2 フレミング 長札入□Pサイズは約 横17.5cm×縦9.5cm×マチ1.4cmで、カード入れ×5  マチ付き札入れ×1  オープンポケット×4の大容量ながら軽量で薄くかさばらない使い勝手の良い財布です。素材はヴォーエプソン外:ブラック、内:エトゥープのバイカラー使用に伴う若干のスレありますが、耐久性ある素材なのでまだまだ活用頂けると思います。状態については写真確認頂き御検討ください。基本、財布はカバンに入れて持ち歩くので型崩れは少ないとは思います。増えすぎたコレクションの断捨離出品です。お探しの方、是非御検討くださいませ。付属品はありません。本体のみ梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/troupe114511.html
http://narcologia.ru/goods/troupe757411.html
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