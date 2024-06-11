ヴェルサーチ刺繍入りマフラー

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ヴェルサーチから刺繍入りのニットマフラー。ウール、シルク、カシミヤの混紡で織られたソフトな使い心地。長さ140x30●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。