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ヴェルサーチ刺繍入りマフラー
商品番号 O50885214328
商品名

ヴェルサーチ刺繍入りマフラー
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェルサーチから刺繍入りのニットマフラー。ウール、シルク、カシミヤの混紡で織られたソフトな使い心地。長さ140x30●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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