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ルイヴィトン　サンチュール　ピラミッド　リバーシブル
商品番号 A31027175663
商品名

ルイヴィトン　サンチュール　ピラミッド　リバーシブル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モデル　　ベルトサンチュールイニシャルピラミッドLVメンズカラー　　黒ブラック素材　　　モノグラムイリュージョンレザーサイズ　　幅約3.5cm　　　　　長さ約116.5cm　　　　　※平置き採寸。誤差はご了承下さい状態　　　美品:目立った損傷はなく全体的に綺麗です。使用に伴う若干の薄汚れや小傷は気にならずご使用いただける程度かと思います。上品高級ロゴカラー···ブラック素材···本革素材···本革カラー···ブラック
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