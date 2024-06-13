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【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ　三つ星　帽子　ロゴ刺繍
商品番号 K24170268848
商品名

【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ　三つ星　帽子　ロゴ刺繍
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 12,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル　こちらの商品は【帽子】になります。綺麗であればある程良い商品になります。それを踏まえてのコンディション等案内をしております。◆ポイント　ラルフローレンダブルアールエルのキャップです。初期の三ツ星タグのアメリカ製(USA製)、レザーのアジャスターベルト、刺繍ワッペンのロゴ入りです。◆カラー/色　ベージュ/黄土色　ブラウン/茶色◆素材　コットン100％◆サイズ【cm】　・表記　ONESIZE　・頭回り　54〜61.5　※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション　レザー部分(ベルト調整部分にシワがあります、写真9)含めて全体的な擦れ感と色あせ感あり、つば部分も柔らかくなっています。汚れやおそらくこれらは商品特性(製品化時にすでにヴィンテージ加工がされていた)と思われます。天ボタンに少し汚れ(写真5)があります。　写真にて確認お願いいたします。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内　現在、お値段交渉等の簡易化の為にフォロー割り引き\"のみ\"のご案内になります。お値引き額もこちらを\"上限\"にしております。＊詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いします。●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF3831形···ベースボールカラー···ベージュ素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/perforce491765.html
http://narcologia.ru/goods/navigate494130.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric903345.html 90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 ...
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