

【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍



【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍 【90s・初期タグ・USA製】RRL ワークキャップ 三つ星 帽子 ロゴ刺繍

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル こちらの商品は【帽子】になります。綺麗であればある程良い商品になります。それを踏まえてのコンディション等案内をしております。◆ポイント ラルフローレンダブルアールエルのキャップです。初期の三ツ星タグのアメリカ製(USA製)、レザーのアジャスターベルト、刺繍ワッペンのロゴ入りです。◆カラー/色 ベージュ/黄土色 ブラウン/茶色◆素材 コットン100％◆サイズ【cm】 ・表記 ONESIZE ・頭回り 54〜61.5 ※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション レザー部分(ベルト調整部分にシワがあります、写真9)含めて全体的な擦れ感と色あせ感あり、つば部分も柔らかくなっています。汚れやおそらくこれらは商品特性(製品化時にすでにヴィンテージ加工がされていた)と思われます。天ボタンに少し汚れ(写真5)があります。 写真にて確認お願いいたします。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内 現在、お値段交渉等の簡易化の為にフォロー割り引き\"のみ\"のご案内になります。お値引き額もこちらを\"上限\"にしております。＊詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いします。●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF3831形···ベースボールカラー···ベージュ素材···コットン