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- RADIO EVA 15TH Anniversary 限定Ｔシャツ2つセット
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商品詳細
15周年会場限定の方（Rainbow）は開封して試着だけでしたけど、サイズが合わないためお譲りします。15周年の方は完全未開封です。両方ともXLとなります。カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋ラジオエヴァエヴァンゲリオンアヤナミレイ綾波レイアスカ真嗣カヲル
http://narcologia.ru/goods/moisture809269.html
http://narcologia.ru/goods/cotton535461.html
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