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ロサンゼルス・レイカーズ　9FORTY　オールブラックキャップ
商品番号 O50193944626
商品名

ロサンゼルス・レイカーズ　9FORTY　オールブラックキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラウン・バイザー・アンダーバイザー・ロゴ　全てがブラック(黒)で統一されたレイカーズキャップLALakers●カラー：オールブラック●素材：コットン製●サイズ：56-60.6cm◆単品値下げ不可　(※まとめ買いが大変お得です。)2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引き60サイズ箱or80サイズ箱に商品を同梱包しての発送となります。希望される方はメルカリの新システム「まとめ買い機能」よりご依頼ください。その際の希望金額は適当に入力してください。上記の数字に従い、合計金額から値引いた金額にて販売ページを作成いたします。なお、これら以外の値引きはお断りしております。\"ダメ元で聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。ブルズGSWウォリアーズ　セルティックス★梱包/発送方法に関して★当商品はキャップの輸送過程での型崩れを極力防ぐため、長さ24cm/幅17cm/高さ7cmのゆうパケットプラス専用箱に梱包しお届けします。高さ約10～11cmのキャップを7cmの箱に収めることを予めご了承ください。お急ぎの方やキャップを完璧な状態で手にしたいという方には表示価格から＋300円で高さ13cmの宅急便箱発送にも対応させていただきますので購入前にお申し付けください。
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