

Fender 日本製 Bass 6 未使用に近い - ベース



エレキベース/JB75



Fender Japan BASS VI / 3TS（中古）【楽器検索デジマート】



ジャズベースタイプ



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Fender日本製Bass6未使用に近い(JohnLennonBeatles)ご覧頂きありがとうございます。シリアルは、JDになります。購入して以来、数回のみの動作確認しかしていません。未使用に近い状態です。状態は良く、わずかな擦り傷程度しかございません。ピックガード、ピックアップにも保護シールが残っております。ネックやロッドも正常に動作しています。左右に余裕があります。フレット残りは、99%程度です。改造は無く、全体的にオリジナルのままです。全体的に電気系統が正常に動作しています。付属品は、当時の純正ソフトケース、純正アームになります。着払いでの発送となります。