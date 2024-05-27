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Fender 日本製 Bass 6 未使用に近い
商品番号 U68411060576
商品名

Fender 日本製 Bass 6 未使用に近い
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 86,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fender日本製Bass6未使用に近い(JohnLennonBeatles)ご覧頂きありがとうございます。シリアルは、JDになります。購入して以来、数回のみの動作確認しかしていません。未使用に近い状態です。状態は良く、わずかな擦り傷程度しかございません。ピックガード、ピックアップにも保護シールが残っております。ネックやロッドも正常に動作しています。左右に余裕があります。フレット残りは、99%程度です。改造は無く、全体的にオリジナルのままです。全体的に電気系統が正常に動作しています。付属品は、当時の純正ソフトケース、純正アームになります。着払いでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/reboot97036.html
http://narcologia.ru/goods/recommended790190.html
http://narcologia.ru/goods/competitive77581.html
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