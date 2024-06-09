60S BVD 染み込みプリント　ヴィンテージ　Tシャツ　3段プリント

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ご閲覧ありがとうございます！商品のご紹介をさせて頂きます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■お得な【フォロー割】実施中です☆ご購入前に必ずプロフィールをご覧くださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【ブランドモデル】BVD【年代】60S 【生産国】USA【マテリアル】100％ コットン【サイズ】表記サイズ L実寸サイズ 肩幅52cm身幅49cm袖丈16cm着丈63cm（多少の誤差はご了承ください）【コンディション】 首元右側にピンホールがあります（画像3）裾に型崩れが出ています（画像9）※ヴィンテージ品のため、細かい汚れやダメージなどがある場合があります。神経質な方や完璧なものをお求めの方はご遠慮くださいませ。【商品説明】60SBVDヴィンテージTシャツになります。ゆったりしたホワイトボディに染み込みの3段プリントが良い雰囲気です。首周りも開いており、合わせやすいかと思います。目立った汚れやダメージのないヴィンテージのホワイトTは希少です⭐︎※他の販路にも出品中のため、急遽取り下げる可能性があります。その際はご了承くださいませ。＃60S＃ヴィンテージーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー気になる点があれば、ご購入前にコメントにてご確認くださいませ。なお、プロフのご一読を必ずお願いいたします。最後までお読み頂き、ありがとうございました(^O^)