セル原画 『伝説巨神イデオン』 シェリル　第35話

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※他で同時出品中につき、即時購入不可です。購入ご希望の方は最初にメッセージをお願いします。セル原画『伝説巨神イデオン』シェリル 第35話付属:背景画付/ワク袋入り状態:B波うち、ヨレあり経年による擦れ、ヤケ、シミ汚れなどがあります。またセル画特有の経年劣化による匂い、セル画と動画、背景画、台紙の貼りつき等ある事をご承知おきください。時代性に価値を認め、個人所有商品である事を十分ご理解頂ける方のみ入札願います。(神経質な方は入札をご遠慮下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。)