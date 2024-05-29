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ロングウォレット★カービング★本革★ターコイズ★２★ハンドメイド
商品番号 N91235479192
商品名

ロングウォレット★カービング★本革★ターコイズ★２★ハンドメイド
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロングウォレット本革ハンドメイドドロップハンドル付き（ウォレットチェーン接続パーツ）カード入れ・小銭入れもあります画像で確認してください新品未使用ですが展示品だったため汚れ・傷あるかもしれませんその分お安くしますウォレット一覧はこちら→　#1942elwallet
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