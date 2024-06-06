【最終価格】エルメス Tシャツ M

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エルメスのTシャツです色はレモンイエローのような感じで、高級感が有り少し光沢があります。ブランドロゴも同色で胸にあるので、派手すぎず着やすいアイテムです。男女問わずきていただけるかと思います。サイズ:M肩幅:46cm身幅:52cm着丈:60cm（襟元から）素人採寸の為参考程度にお願いします。