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Maison Margiela激似　narrow belt
商品番号 G59972824071
商品名

Maison Margiela激似　narrow belt
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。「MaisonMargiela激似のナローレザーベルト」です。細めのベルトで上品な印象があります。パンツのベルトループに通しても、シャツの上から腰に巻いても綺麗に見えます。サイズ・全長　118cm・ウエスト　74〜90cm・太さ　1.8cm※素人採寸のため、多少の誤差はあると思います。#ベルト　#ナロー　#レザー　#本革　#牛革　#モード　#高級　#メンズ　#レディース　#マルジェラ　#Margiela
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Maison Margiela激似 narrow belt - ベルト
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