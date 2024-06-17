【一点もの】United Athle ユニークプリントTシャツ L

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10年以上前に古着店にて購入全面左下に穴あり。※購入時に既に穴あり。古着で購入したので、そういうデザインなのか、それともダメージなのかわかりません。ネクタイをしているようなユニークなデザインのTシャツで他に着ている人は見た事がありません。色合いは画像4枚目の黒が一番近いです。※照明の関係で画像の色合いにバラつきがでてしまい申し訳ありません。現品限り。入金確認後24時間以内に発送。古着という事をご理解ご了承の上ご購入ください。opendirtedroom他にも多数、古着やスニーカーを出品していますまとめて購入される場合、割引きします。以下、対象リスト#ポカポカ帝国の服や靴などラットフィンク エドロスっぽいキャラクターがプリントされています