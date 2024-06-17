極美品　ルイヴィトン　長財布　お札入れ　二つ折り畳み財布　人気ブランド　タイガ



ヴィトン(LOUIS VUITTON) タイガ 折り財布(メンズ)の通販 300点以上 ...



ルイヴィトン タイガ 二つ折り財布 | labiela.com



未使用ルイヴィトンタイガラマ モノグラムポルトフォイユ ブラザ NM二つ | フリマアプリ ラクマ



未使用ルイヴィトンタイガラマ モノグラムポルトフォイユ ブラザ NM二つ



ヴィトン(LOUIS VUITTON) タイガ 折り財布(メンズ)の通販 300点以上 ...



ヴィトン(LOUIS VUITTON) タイガ 折り財布(メンズ)の通販 300点以上 ...



ヴィトン(LOUIS VUITTON) タイガ 折り財布(メンズ)の通販 300点以上 ...



LOUIS VUITTON - 極美品 ルイヴィトン 青エピ 財布 メンズ レディース ...



アウトレット☆送料無料】 【正規品】☆ルイヴィトン☆モノグラム 長 ...



極美品 希少品】ロエベ 2つ折り財布 アナグラムボタン 高級レザー ...



ルイヴィトン コンパクトジップ モノグラム 二つ折り財布 - 通販 ...



柔らかい 超美品 青 ジッピーウォレット アンプラント モノグラム ルイ ...



配送員設置送料無料 超美品 ルイヴィトン 長財布 メンズ タイガ ...



LOUISVUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム コンパクトジップ 【中古 ...



ヴィトン(LOUIS VUITTON) タイガ 折り財布(メンズ)の通販 300点以上 ...

⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。七福屋が運営する格安高品質ブランド品専門店です。ベテランスタッフによる真贋鑑定をしっかりと行っておりますので確実な正規品のみ出品しております。どうぞ安心してお買い求め下さいませ。革の質感、ボタンなど金具の素材や刻印、糸の縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●定番の超人気デザインです●状態を考えてもかなりお買い得かと思います●箱などの付属品無しの為格安出品ですブランド名:ルイヴィトンサイズ:横18cm 縦9.5cm 奥行き2cm色:ボルドー系 ワインレッド系 ブラウン系購入先：業者オークション付属品：無し●商品状態●外観:新品未使用品と比べると僅かに使用感は ありますが、特筆すべきダメージは無く とても綺麗です。角スレも一切ありません。内観:気になるダメージ無くとても綺麗ですベタつきや剥がれも一切ありません。●その他コメント●ルイヴィトンらしい上品なデザインです。定番の超人気デザインですスーツやバッグ、パーカー、アウターなど新品未使用品や中古美品を中心に出品させて頂きます✨まとめ売りであればお値引きもより一層頑張らせて頂きますm(__)mどうぞお気軽にコメント下さいませ。メンズ長財布レディース長財布ラウンドファスナー長財布お札入れカード入れポルトモネポシェットカルトクレディカラー...ワインレッド系、ボルドー系柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革190