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ホワイトハウスコックス　s1975HL
商品番号 U23716176747
商品名

ホワイトハウスコックス　s1975HL
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年位使用しました。色はブラウンに近い深緑です。使用中はラナパーなどのレザーオイルでこまめに手入れしてたのでまだまだご使用頂けると思います!画像の物が全てです。使用に伴う細かい小傷等、多少の使用感はあります。写真でご確認ください。ユーズド品となりますので、ご理解お願いします。商品説明です。ホワイトハウスコックス二つ折り財布カラー:ダークカーキ×エスプレッソサイズ:約10cm×9cm素材:ブライドルレザー原産国:英国仕様:カード入れ4/札入れ1/コインケース1/ポケット1品番：S1975HL（HLホリデーライン）-定価：¥39,600（taxin）
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