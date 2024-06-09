リボーン ccg カード 家庭教師ヒットマンREBORN セット

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REBORNリボーンccgカード家庭教師ヒットマンREBORNセット基本的にスリープに入っていますが、数が多く見落としで入っていない物もあるかと思います。ご了承ください。合計252枚URSRRPJ含むレアリティ多数あります。物によりダブりも出しています。最後の2枚は中国のカードになります。かなり前の物になるので袋を取り替えて発送致します。カードファイルに入れたまま発送致します。即購入可能です。沢田綱吉獄寺隼人山本武六道骸雲雀恭弥笹川了平ccgカードボンゴレ一世白蘭ディーノXANXUSザンザスまとめ売り