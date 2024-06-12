Diesel ディーゼル2000年代後半メンズスタッズベルト

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商品詳細
Dieselディーゼル2000年代後半メンズスタッズベルトベルト長さ全長1mベルトワイド35mm最後の写真にベルトの端から穴位置までスケールで写真撮っております。サイズ参考にして下さい。2000年代後半に買って使用していました。使い込む程良い表情が見えてくる商品だと思います。体型の変化で使用しなくなって、クローゼットに長い間置いていたのでで出品しました。素材···本革カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/injure394967.html
http://narcologia.ru/goods/assessor292703.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant999682.html
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