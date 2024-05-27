英国製　アーノルドウイルス スタッズベルト ブラック 新品未使用

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Arnold Wills スタッズベルト - ベルト

アクセスありがとうございます。ArnoldWills\u0026Co.（アーノルドウイルス） は、1946年にイングランドのイースト・ミッドランズ地方ラトランドのアッピンガムで創業しました。創業者のアーノルド・ウィルスは、50人以上の職人を抱え、家庭用のミシンでベルト作りをスタートしました。70年以上続く専業メーカーで、ヨーロッパの名だたるブランドのベルトを請け負う信頼のあるファクトリーです。世代に渡って伝承されてきた、最高級革と伝統技法を集結し、高品質な皮革製品やアクセサリーを作り続けています。20000円程度で手に入れました。サイズは34です。ベルト幅2.5ｃｍレザー部全長101cm、81cm〜91cmで5個ベルト穴が空いております。程度は新品未使用なので特に問題ないと思います。写真よりご判断ください。ベーシックなデザインなので、飽きがこなくてよいのではないでしょうか。一応、古着なのでよろしくお願いします。質問等遠慮なくメールしてくださいね。