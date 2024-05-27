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MONROE 企業　tシャツ XL モンロー　ショックアブソーバー　車
商品番号 X21578796306
商品名

MONROE 企業　tシャツ XL モンロー　ショックアブソーバー　車
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩幅約54身幅約58着丈約70車などのショック、サスペンションの企業のtシャツになります。創業100周年のtシャツだと思います。状態も悪くないですし、バックプリントがカッコイイです。アメ車好きな方いかがですか？何かありましたらお気軽にコメントください、よろしくお願いします。
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