MONROE 企業　tシャツ XL モンロー　ショックアブソーバー　車

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商品詳細
肩幅約54身幅約58着丈約70車などのショック、サスペンションの企業のtシャツになります。創業100周年のtシャツだと思います。状態も悪くないですし、バックプリントがカッコイイです。アメ車好きな方いかがですか？何かありましたらお気軽にコメントください、よろしくお願いします。
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