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- 青山ハープ アイリッシュハープ 130DB 34弦
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商品詳細
※配送料問題などにより集荷ができませんので、埼玉県の浦和近くにお住まいで、直接引き取りにいらっしゃることができる方にのみ販売いたします。青山ハープのアイリッシュハープ130DB（34弦）です。音楽家の先生が使っていたものを譲ってもらったので、多少傷はありますが演奏する分には問題ありません。購入される方にはささやかですが、譜面台とチューナーを一緒にお付けいたします。また、真ん中のレの弦が切れているので、弦を購入する価格と弦を張る手数料を1万円差し引いております。
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http://narcologia.ru/goods/peroration553215.html
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