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美品vintage oldstussy Tシャツ　gothic
商品番号 E29358592384
商品名

美品vintage oldstussy Tシャツ　gothic
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックoldstussyのTシャツになります。プリントがすごくカッコいいです。目立つ傷や汚れなく状態良好です。サイズ肩幅約47cm着丈約70cm身幅約48cm100%正規品保証◎正規品じゃなかった場合は返品返金可能ブート品の物はブートと記載させて頂きます。
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