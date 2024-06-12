美品vintage oldstussy Tシャツ　gothic

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商品詳細
カラー...ブラックoldstussyのTシャツになります。プリントがすごくカッコいいです。目立つ傷や汚れなく状態良好です。サイズ肩幅約47cm着丈約70cm身幅約48cm100%正規品保証◎正規品じゃなかった場合は返品返金可能ブート品の物はブートと記載させて頂きます。
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