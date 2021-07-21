極美品✨Supreme×NEW ERA Sロゴ cap ボックスロゴ　刺繍　氷

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます^_^20AWSupremeSLogoNewEraBlack73/8シュプリームSロゴニューエラキャップブラックネイビー2020AW新作の「SupremeSLogoNewEra」59FIFTYになります。サイズもカラーも人気で即売れしたモデルです！雪が積もったSロゴ刺繍がフロントに入ります。バックにはスモールボックスロゴ刺繍が施されています。目立つ傷汚れは無しです。未使用レベルに綺麗な状態です。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品形···ベースボール
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