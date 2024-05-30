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- 【10/31まで】スターウォーズ BB8 ドロイドデポ アメリカ限定
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商品詳細
値下げしました！閲覧いただきありがとうございます。アメリカのディズニーで購入したBB8のラジコンになります。1年ほど前に購入いたしましたが、引越しの関係で出品いたします。頭が白と紫、体が白とオレンジの配色になります。目立つ傷はありませんが、頭のアンテナが少し曲がりやすいため、ご注意ください。3枚目の写真の赤枠部分にスイッチがあり、オンにするとコントローラーで操作できます。
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