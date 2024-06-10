ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
PORTERポーターカレント二つ折り財布ブラック052-02204新品に近い未使用品箱、説明書、タグ付！【状態について】未使用品です。色々な角度から写真を撮っていますのでご確認ください。状態が良いのがお分かりいただけると思います。一度人の手に渡った品ですので細かなキズ、汚れ、擦れ等見られる事があります。発送時は、宅急便コンパクトにて送らせていただきます。【サイズ】縦 約9.3cm横 約11.5cmマチ 約2.5cm※コメントをしようと思われる方はその前にプロフィール欄をご覧になっていただけるでしょうか。質問される内容に事前に答えられそうなものはこちらで回答しています。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception235157.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis349444.html
http://narcologia.ru/goods/encourage45272.html
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
http://narcologia.ru/goods/conception235157.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis349444.html
http://narcologia.ru/goods/encourage45272.html
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック
【未使用•タグ箱付】PORTER ポーター カレント 二つ折り財布 ブラック