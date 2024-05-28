【限定販売】パームエンジェルス　半袖　Tシャツ　Mサイズ　ブラック

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フォトグラファーでありモンクレール(MONCLER)のアートディレクターでもあるフランチェスコ・ラガッツィ(FrancescoRagazzi)が手掛けるイタリア発のスケーターブランド『PalmAngels(パーム・エンジェルス)』■商品名：パームエンジェルス PalmAngels半袖ユニセックスクルーネックベアー■ブランド名：パームエンジェルス PalmAngels■表記サイズ：M身丈74cm身幅59cm肩幅77cm袖丈16cm■色：白/White黒/Black季節感…春、夏、秋製造ライン上で出来た若干のミワ、縫製が甘い場合がございます。新品、未使用品ですが国内製品と比べると品質的に見劣りする場合がございます。並行輸入品（海外正規品）に知識の無い方、国内製品と同等の品質で完璧な商品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください