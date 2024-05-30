(訳あり) 新品未使用！おまとめ 60枚HAVAHANK ハバハンク バンダナ

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HAVAHANKハバハンクのバンダナB品（訳あり品）63枚セット！！新品未使用ですが、僅かなほつれ、細かい破れ、プリントズレ、インクの飛び、縫製の甘い箇所などがありB品となったバンダナをまとめてお譲りします。ホワイト15枚オリーブ2枚パープル8枚ターコイズ3枚ピンク3枚ベージュ1枚ライム4枚レッド1枚ネイビー12枚ブルー3枚グリーン1枚ブラック7枚【バンダナ出品しています→#havahank_pop】HAV-A-HANKハバハンクのバンダナ。ハンカチとしてはもちろんのことお弁当を包むのにも大判なバンダナはぴったりです。トラディショナルなペイズリー柄で、オーバーロックステッチ仕様のアメリカらしい仕上がりになっています。使えば使うほど柔らかく馴染んでくるので経年変化も楽しめるアイテムです。サイズ/54.5cm×54.5cm素材/コットン100%注)サイズはあくまでも目安です。物により多少の個体差がございます。#バンダナ#ハンカチ#ペイズリー#MADEINUSA#プレゼント#ギフト柄・デザイン...プリント（ロゴなど）