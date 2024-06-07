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90's usa製 YALE カレッジプリントvintage Tシャツ イエール
商品番号 M72240706022
商品名

90's usa製 YALE カレッジプリントvintage Tシャツ イエール
ブランド名 アメリカンヴィンテージ
特別価格 税込 5,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】肩幅約60㎝　身幅約62㎝袖丈約22㎝　着丈約74cm表記:XL【コンディション】used＊素材:コットン100%【アイテム】1990年代頃のコットン100%のしっかりとした生地のTシャツです。カレッジTシャツの中でも人気の高い、アイビーリーグの8大学に含まれる、YALE大学です。是非ご検討下さい！-----------------------------------------------------------vintageやused商品に対してご理解の御座います方のみご購入をご検討下さい。また、返品に関しましても商品の特性上お承り致しかねますので、ご了承の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild458152.html
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http://narcologia.ru/goods/symmetric742045.html

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