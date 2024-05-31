ETRO エトロ　シルク100% ペイズリー柄　[未使用]

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エトロのシルク100%ペイズリー柄です。イタリアのエトロ直営店で購入しました。ネイビーカラーをベースに細かいペイズリー柄がデザインされていてお洒落で存在感のあるネクタイです。＜素材＞シルク100%＜サイズ＞大剣幅:9.5cm小剣幅:4.5cm全長:143cm未使用ですが自宅保管していましたので御理解頂ける方どうぞ宜しくお願い致します。