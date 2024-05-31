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シャネル　ネクタイ　汚れあり
商品番号 W12866856645
商品名

シャネル　ネクタイ　汚れあり
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。シャネル　ネクタイ　汚れありです。ブランド：シャネル素　　材：シルク100％汚れ：3〜5枚目をご確認下さい。クリーニング済みですが、クリーニングタグは外しての発送です。シミ汚れがございますこと、ご了承の上、ご購入下さい。傷・スレはないと思いますが、見落としの際はご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/browse949291.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney381549.html
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