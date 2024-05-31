シャネル　ネクタイ　汚れあり

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ご覧いただきましてありがとうございます。シャネル ネクタイ 汚れありです。ブランド：シャネル素 材：シルク100％汚れ：3〜5枚目をご確認下さい。クリーニング済みですが、クリーニングタグは外しての発送です。シミ汚れがございますこと、ご了承の上、ご購入下さい。傷・スレはないと思いますが、見落としの際はご容赦下さい。